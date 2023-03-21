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1 час назад

Россия близка к цели по сокращению добычи нефти

Елена Прошина

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна близка к целевому уровню сокращения добычи нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россия близка к цели по сокращению добычи нефти
Фото: 

По словам Новака, целевой показатель будет достигнут уже в ближайшие дни.

«Россия сохраняет свою позицию о полном неприятии незаконных ограничительных мер и добровольно объявила об ограничении добычи в объеме 500 тысяч баррелей в сутки с марта месяца», – заявил Новак.

При этом ранее Новак заявил, что добыча нефти оставалась на уровне предыдущих месяцев в феврале, а в декабре и январе оставалась на уровень 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки. Согласно его словам, по итогам 2022 года общая добыча нефти в России увеличилась на 2% и составила 535 миллионов тонн.

Напомним, что в феврале Новак объявил о добровольном сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Это стало одним из ответов России на санкции стран Запада в отношении российских энергоресурсов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о создании газового хаба с Турцией.

Рынки,Александр Новак,Дмитрий Песков,
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