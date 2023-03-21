Путин поддержал торговлю в юанях между Азией и Латинской Америкой

«Мы за использование китайских юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки», — сказал он в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.

Путин выразил уверенность, что такие формы расчетов «будут развиваться между российскими партнерами и коллегами из третьих стран». Также он указал, что в настоящее время 2/3 товарооборота между Россией и Китаем осуществляются в рублях и юанях. По словам президента РФ, несмотря на санкции, товарооборот между государствами в 2022 году достиг рекорда в 185 миллиардов долларов. В 2023 году ожидается, что он превысит 200 миллиардов долларов.