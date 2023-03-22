Россиянам назвали валюту для сохранения сбережений

Планируемое увеличения товарооборота между Россией и Китаем вряд ли скажется на росте курса юаня, потому заработать на инвестициях в эту валюту не получится. Тем не менее, она остается адекватным вариантом для диверсификации и сохранения сбережений. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

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«Планы по увеличению товарооборота между РФ и КНР вряд ли окажут значимое воздействие на курс юаня, и точно не должны становится причиной для инвестиций в эту валюту. Разумной причиной является диверсификация вложений, защита сбережений от девальвации рубля к мировым валютам», — сказал Исаков.

По словам Исакова, разумная доля юаня в портфеле может составлять от 10 до 30 процентов в зависимости от личной финансовой ситуации инвестора. Кроме того, он отметил, что вложения в юань вряд ли стоит расценивать как способ получения высокой доходности — для этих целей больше подходит рынок акций.

«Скорее, стоит рассматривать юань как способ диверсификации вложений, — считает специалист. — Текущим держателям долларовых сбережений стоит рассмотреть возможность вложения в инструменты, лишенные инфраструктурного риска, такие как замещающие облигации на Московской бирже».