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1 час назад

Россиянам назвали валюту для сохранения сбережений

Lenta.ru

Планируемое увеличения товарооборота между Россией и Китаем вряд ли скажется на росте курса юаня, потому заработать на инвестициях в эту валюту не получится. Тем не менее, она остается адекватным вариантом для диверсификации и сохранения сбережений. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Россиянам назвали валюту для сохранения сбережений
Фото: ТАССТАСС

«Планы по увеличению товарооборота между РФ и КНР вряд ли окажут значимое воздействие на курс юаня, и точно не должны становится причиной для инвестиций в эту валюту. Разумной причиной является диверсификация вложений, защита сбережений от девальвации рубля к мировым валютам», — сказал Исаков.

По словам Исакова, разумная доля юаня в портфеле может составлять от 10 до 30 процентов в зависимости от личной финансовой ситуации инвестора. Кроме того, он отметил, что вложения в юань вряд ли стоит расценивать как способ получения высокой доходности — для этих целей больше подходит рынок акций.

«Скорее, стоит рассматривать юань как способ диверсификации вложений, — считает специалист. — Текущим держателям долларовых сбережений стоит рассмотреть возможность вложения в инструменты, лишенные инфраструктурного риска, такие как замещающие облигации на Московской бирже».

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи китайский лидер, в частности, упомянул, что Пекин будет уделять приоритетное внимание развитию партнерства с Москвой.

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