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1 час назад

Новак заявил, что мировые цены на нефть вернутся к прежнему уровню

Илья Родин

Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что падение цен на нефть на мировых рынках обусловлено финансовым кризисом в США. Он добавил, что в ближнесрочной перспективе стоимость энергоресурса снова поднимется, пишет РИА «Новости».

Новак объяснил падение цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Новака, банковский кризис в Соединенных Штатах негативно отразился на мировой экономике, в том числе, на нефтяном рынке.

Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

Вместе с тем, пояснил вице-премьер, ситуация постепенно улучшается, цена на нефть снова поднялась.

Новак предположил, что в ближайшее время стоимость энергоресурса вернется к предшествующим значениям.

Ранее эксперты спрогнозировали, что входящие в ОПЕК+ государства смогут справиться с ситуацией на нефтяном рынке.

Рынки,Александр Новак,Владимир Путин,
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