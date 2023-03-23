Новак объяснил падение цен на нефть

Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что падение цен на нефть на мировых рынках обусловлено финансовым кризисом в США. Он добавил, что в ближнесрочной перспективе стоимость энергоресурса снова поднимется, пишет РИА «Новости».

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По мнению Новака, банковский кризис в Соединенных Штатах негативно отразился на мировой экономике, в том числе, на нефтяном рынке.

Вместе с тем, пояснил вице-премьер, ситуация постепенно улучшается, цена на нефть снова поднялась.

Новак предположил, что в ближайшее время стоимость энергоресурса вернется к предшествующим значениям.