Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Borsa Gundem: Россия стала главным поставщиком угля в Германию в 2022 году

Газета.Ru

Россия продолжает поставлять уголь в Европу, несмотря на санкции, и по итогам 2022 года РФ стала крупнейшим его поставщиком в Германию. Об этом пишет Borsa Gundem.

Россия стала главным поставщиком угля в Германию в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россия, чей экспорт угля сократился на фоне санкций Евросоюза (ЕС), несмотря на все ограничения, удвоила налоговые поступления от отрасли в 2022 году до 360 млрд руб., и продолжила поставлять «грязное топливо». В частности, по итогам прошлого года Германия закупила около 13 млн тонн российского угля. Хотя этот показатель на 37% ниже значений 2021 года, Россия сохранила за собой позицию крупнейшего поставщика.

В публикации отметили, что в 2022 году Германия всего закупила 44,4 млн тонн угля, что на 8% меньше значения 2021 года. При этом второе место после России по поставкам заняли США, откуда экспорт вырос на 32%. Замыкает тройку лидеров Австралия, которая поставила Германии 6,3 млн тонн угля.

По данным издания, Россия в прошлом году поставила в Индию 20,1 млн тонн угля, что многократно превышает поставки годом ранее, которые были на уровне 6,6 млн тонн. Поставки в Китай выросли на четверть, до 67,3 млн тонн.

16 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию министра энергетики РФ Николая Шульгинова «О реализации приоритетных проектов в энергетике» писал, что по итогам 2022 года объемы денежных поступлений от представителей угольной отрасли выросли вдвое по сравнению с данными за аналогичный период 2021-го (175 млрд руб.) и достигли отметки 360 млрд руб. В сравнении с 2020-м (63 млрд руб.) показатель увеличился в шесть раз.

Рынки,Николай Шульгинов,Коммерсант,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий