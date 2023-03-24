ЦБ продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран

Банк России объявил о продлении запрета на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

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Запрет продлили еще на шесть месяцев. Предписание будет действовать до 1 октября 2023 года, до вступления в силу указания ЦБ, которое закрепляет ограничения на постоянной основе, говорится в сообщении.

В перечень доступных только квалифицированным инвесторам включены ценные бумаги недружественных эмитентов,

ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств,

поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.

У неквалифицированных инвесторов будет возможность покупать ценные бумаги дружественных государств, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.