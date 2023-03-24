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1 час назад

ЦБ продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран

Лера Букина

Банк России объявил о продлении запрета на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

ЦБ продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Запрет продлили еще на шесть месяцев. Предписание будет действовать до 1 октября 2023 года, до вступления в силу указания ЦБ, которое закрепляет ограничения на постоянной основе, говорится в сообщении.

В перечень доступных только квалифицированным инвесторам включены ценные бумаги недружественных эмитентов,

ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств,

поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.

У неквалифицированных инвесторов будет возможность покупать ценные бумаги дружественных государств, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.

С 21 марта ЦБ приостановил допуск к организованным торгам ПАО «СПБ Биржа» новых иностранных ценных бумаг, разрешенных для неквалифицированных инвесторов, если они учитываются в недружественном депозитарии.

Рынки,СПБ Биржа,Банк России,ЕАЭС,
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