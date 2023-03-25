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56 минут назад

Эксперты допустили задержку соглашения по «Силе Сибири-2»

Lenta.ru

Достижение соглашения по проекту магистрального газопровода «Сила Сибири 2» может задерживаться из-за ожидания китайской стороной привлекательных цен на российский газ, допустили опрошенные РИА Новости эксперты.

Эксперты допустили задержку соглашения по «Силе Сибири-2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александра Амирагяна, несмотря на заинтересованность китайских компаний в поставках газа по долгосрочным контрактам, рост зависимости от одного поставщика может вызвать определенную озабоченность.

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Однако, полагает аналитик, в связи с высокими ценами на СПГ на мировом рынке возможность поставок газа по «Силе Сибири-2» на выгодных условиях может для китайских компаний перевесить издержки роста зависимости от одного поставщика.

В свою очередь, директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова отмечает, что Китай ориентируется на стоимость российского газа, поступающего по «Силе Сибири-2», которая в первом полугодии 2022 года была самой низкой среди всех импортеров — 230 долларов за тысячу кубометров.

Учитывая, что ресурсной базой для этой газопроводной системы могут стать действующие месторождения, ранее запитывающие Европу, и маршрут предполагает транзитную составляющую, Китай может ожидать скидку, полагает Белова.

Ранее агентство Bloomberg утверждало, что председатель КНР Си Цзиньпин не дал явного согласия на увеличение объемов поставок российского газа и что переговоры по «Силе Сибири-2», по сути, продвинуть не удалось. Агентство Reuters также отмечало, что в официальных заявлениях Си Цзиньпина по итогам встречи с президентом России Владимира Путина проект не упоминается, а в совместном заявлении сказано только о том, что стороны приложат усилия для его продвижения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщение Bloomberg о нежелании Пекина увеличивать поставки российского газа, о чем якобы было объявлено на переговорах в Москве, заявил, что оно похоже на малоквалифицированный вброс. По его словам, «реальность совсем другая», а вопросы о расширении обсуждались, в том числе те, что касаются газопровода «Сила Сибири-2».

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