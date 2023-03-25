Посольство РФ в Мадриде сообщило о росте товарооборота между РФ и Испанией

Товарооборот между Россией и Испанией в прошлом году вырос на 8,5% по сравнению с 2021 годом и достиг почти €9 млрд. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Мадриде.
"Несмотря на присоединение Мадрида к нелегитимным антироссийским санкциям ЕС и общий негативный фон в наших отношениях, двусторонний товарооборот в 2022 году продемонстрировал позитивную динамику и достиг €8,9 млрд (+8,5% по сравнению с 2021 годом), - уточнили в диппредставительстве.
Там пояснили, что российский экспорт в Испанию увеличился на 26,4% и составил €7,6 млрд, а испанский импорт в Россию упал на 42% до €1,28 млрд. "Такие показатели в значительной степени можно объяснить наращиванием поставок сюда отечественного СПГ (на 46%) и в целом подросшими стоимостными объемами топливно-энергетической продукции", - отметили в посольстве.
"Показательно, что, несмотря на декларируемые испанскими властями планы сокращать закупки наших энергоносителей, Испания в 2022 году нарастила импорт российского газа на 46% (с 37 тыс. до 54 тыс. ГВт·ч), - уточнили в диппредставительстве. - Это позволило России вновь занять четвертое место в списке основных поставщиков газа (12,1% общего объема)". "Такая тенденция сохранилась и в первые месяцы текущего года - например, в феврале сюда было экспортировано 5,5 тыс. ГВт·ч нашего газа, что на 151% больше по сравнению с февралем 2022 года", - заявили в посольстве.
Там добавили, что Мадриду просто экономически невыгодно отказываться от действующего с 2018 года крупного долгосрочного контракта между ПАО "НОВАТЭК" и испанской компанией Naturgy, по которому цена на газ ниже рыночных котировок.