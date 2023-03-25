Посольство РФ в Мадриде сообщило о росте товарооборота между РФ и Испанией

"Показательно, что, несмотря на декларируемые испанскими властями планы сокращать закупки наших энергоносителей, Испания в 2022 году нарастила импорт российского газа на 46% (с 37 тыс. до 54 тыс. ГВт·ч), - уточнили в диппредставительстве. - Это позволило России вновь занять четвертое место в списке основных поставщиков газа (12,1% общего объема)". "Такая тенденция сохранилась и в первые месяцы текущего года - например, в феврале сюда было экспортировано 5,5 тыс. ГВт·ч нашего газа, что на 151% больше по сравнению с февралем 2022 года", - заявили в посольстве.