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23 минуты назад

Россия приготовилась к рекорду по экспорту дизеля

Lenta.ru

Объем экспорта дизельного топлива из России может достичь рекордного уровня в марте 2023 года, несмотря на европейские санкции, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Россия приготовилась к рекорду по экспорту дизеля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поставки дизельного топлива из России за период с 1 по 19 марта составляли около 1,5 миллиона баррелей в день. Если показатель сохранится на этом уровне до конца месяца, в марте будет зафиксирован самый большой объем экспорта за всю историю наблюдений, начавшихся в 2016 году.

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Независимый аналитик рынка нефтепродуктов Михаил Турукалов заметил, что в марте производительность российских нефтеперерабатывающих заводов оставалась высокой. По его мнению, производители уверены, что за рубежом будут готовы покупать российский дизель из-за существенных скидок. Кроме того, в России рассчитывают на сохранение объема отгрузок в марте за счет выхода на новые рынки.

Потеря крупнейшего рынка сбыта нефтепродуктов после введения европейского эмбарго вынудила Россию искать новых покупателей. Значительная часть российского дизеля теперь поставляется в Турцию, Марокко, Бразилию, Тунис и даже крупнейшему экспортеру нефти — Саудовской Аравии.

О начале отгрузок дизтоплива в Саудовскую Аравию в феврале сообщил Reuters. Эксперты предполагают, что поставляемый российский нефтепродукт могут перерабатывать и реэкспортировать в другие страны в обход ограничений.

Однако резкий рост российских поставок дизеля может быстро закончиться, считает Bloomberg. Планы по погрузкам в крупных портах России указывают на ожидаемое снижение экспорта в апреле по сравнению с текущими графиками. С момента введения санкций значительно увеличилось количество российского топлива в плавучих хранилищах, что может свидетельствовать о трудностях с поисками покупателей сырья.

Bloomberg уже сообщал о проблемах России со сбытом дизеля. Исходя из данных отслеживания судов, танкеры с российскими энергоносителями стали копиться в море в ожидании разгрузки. На неделе с 26 февраля по 5 марта в море находилось рекордное за семь лет количество дизельного топлива из России.

Рынки,Михаил Турукалов,
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