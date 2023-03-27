Акция по изготовлению искусственных гнездовий для птиц пройдет в Москве с 1 апреля по 31 октября

С 1 апреля по 31 октября 2023 года жители столицы смогут присоединиться к акции «Каждому пернатому доступное жилье» и смастерить гнездовья для птиц. Об этом сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Мосприрода запускает ежегодную акцию по развешиванию искусственных гнездовий для птиц «Каждому пернатому доступное жилье». Искусственные гнездовья можно развешивать с весны до поздней осени. В 2022 году специалистами и добровольцами, присоединившимися к природоохранной акции, было развешано около 400 искусственных гнездовий. Порядка 2 тыс. человек приняли участие в акции и посетили около 100 тематических эколого-просветительских мероприятий», - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя ГПБУ «Мосприрода» Веры Струковой.

Отмечается, что изготовить гнездовье можно как самостоятельно, так и при помощи специалистов. «Принести сделанные искусственные гнездовья можно в любую дирекцию природных территорий. А построить «квартиру» для птиц со специалистами и вместе повесить на дерево новый дом можно на эколого-просветительских мероприятиях», - пояснили в пресс-службе.