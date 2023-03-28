Нефть дорожает из-за разногласий Ирака и Иракского Курдистана

Мировая стоимость нефти повышается во вторник во второй половине дня в связи с разногласиями по вопросу поставок нефти между Ираком и Иракским Курдистаном, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

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К 14.43 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,27% — до 77,97 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,43%, до 73,12 доллара.

Накануне агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что на фоне разногласий Ирака и Иракского Курдистана экспорт курдами своей нефти через турецкий порт Джейхан остановился.

Ирак добился того, чтобы турецкая сторона больше не разрешала погрузку нефти в интересах Курдистана без получения согласия со стороны федеральных властей Ирака. Иракский Курдистан направлял в Джейхан порядка 400 тысяч баррелей в день.