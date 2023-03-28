Основателя рухнувшей криптобиржи обвинили в подкупе китайских чиновников

Федеральная прокуратура Манхэттена обвинила основателя рухнувшей криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкман-Фрида в подкупе китайских чиновников. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Власти США подозревают, что в 2021 году бизнесмен передал 40 миллионов долларов за разморозку счетов гонконгской фирмы Alameda Research. Криптовалютные активы компании, аффилированной с FTX, превышали один миллиард долларов, эти деньги Бэнкман-Фрид якобы собирался вывести на мошеннические счета, созданные на китайской бирже.

Подкуп китайских чиновников — уже 13-е обвинение, которое предъявили Бэнкман-Фриду в США. Среди них — мошенничество с использованием электронных средств, заговор, мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Емувыпустили под залог в 250 миллионов долларов. Суд над бывшим криптомиллиардером назначен на октябрь 2023 года.

FTX объявила о банкротстве в ноябре 2022 года из-за быстро усугубляющегося кризиса ликвидности. Площадка накопила перед инвесторами долгов на восемь миллиардов долларов. Крах биржи привел к обвалу стоимости наиболее популярных криптовалют и стал крупнейшим банкротством в индустрии.