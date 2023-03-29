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37 минут назад

РБК: Американская компания Cargil прекратит экспорт российского зерна

Вечерняя Москваиещё 3

Крупный американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil прекратит экспорт российского зерна. Об этом в среду, 29 марта, сообщает РБК.

Один из крупнейших поставщиков прекратит экспорт зерна из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, 28 марта замглавы Минсельхоза Оксана Лут получила от компании информацию о прекращении экспорта зерна из России. В министерстве подчеркнули, что уход Cargil не отразится на экспорте.

Американская компания сообщила о прекращении экспорта с начала следующего сельскохозяйственного сезона. Уточняется, что Cargil входит в десятку крупнейших экспортеров российского зерна. На отечественном рынке компания появилась в 1991 году, а в 2022 году прекратила инвестиции в российские предприятия, говорится в материале.

Россия объявила о решении продлить зерновую сделку, срок которой истекает 18 марта. В рамках соглашения Украине предоставляется возможность вывоза произведенного зерна из черноморских портов.

Путин озвучил требования России по зерновой сделке

Какое значение эта сделка имеет для России и почему страна пошла на ее продление, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Рынки,Компании,Оксана Лут,Андрей Кортунов,Владимир Путин,
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