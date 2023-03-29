Один из крупнейших поставщиков прекратит экспорт зерна из России

Крупный американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil прекратит экспорт российского зерна. Об этом в среду, 29 марта, сообщает РБК.

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По данным издания, 28 марта замглавы Минсельхоза Оксана Лут получила от компании информацию о прекращении экспорта зерна из России. В министерстве подчеркнули, что уход Cargil не отразится на экспорте.

Американская компания сообщила о прекращении экспорта с начала следующего сельскохозяйственного сезона. Уточняется, что Cargil входит в десятку крупнейших экспортеров российского зерна. На отечественном рынке компания появилась в 1991 году, а в 2022 году прекратила инвестиции в российские предприятия, говорится в материале.

Россия объявила о решении продлить зерновую сделку, срок которой истекает 18 марта. В рамках соглашения Украине предоставляется возможность вывоза произведенного зерна из черноморских портов.