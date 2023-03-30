Евро поднялся выше 84 рублей

Во второй половине дня четверга, 30 марта, рубль снижается к европейской валюте. Курс евро преодолел отметку в 84 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.

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Такая динамика наблюдается впервые с 20 апреля 2022 года.

По состоянию на 15:28 мск курс евро повышался на 0,24%, до 84,005 рубля. К 15:32 мск курс евро укрепился на 0,31%, до 84,06 рубля. Вместе с тем курс доллара продемонстрировал снижение до 77,11 рубля (-0,06%).

Как пояснил «Лайфу» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, на курс рубля оказывает давление падение экспортной выручки в связи со снижением биржевых сырьевых цен и санкциями, а также восстановлением импорта (спрос на валюту растет).