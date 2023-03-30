ЦБ продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами

Центральный Банк России продлил до 1 октября ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

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Ограничение касается зарубежных ценных бумаг, которые были заблокированы международными депозитариями и выведены на неторговые счета. Уточняется, что такое решение связано с защитой прав и интересов инвесторов, а также уменьшению их рисков.

При этом с 1 апреля депозитарии России продолжат заниматься обособленным учётом прав клиентов на заблокированные активы, а брокеры будут не вправе проводить сделки на бирже с такими бумагами. Уточняется, что право собственности владельцев на заблокированные иностранные ценные бумаги сохраняется. Кроме того, ограничения не распространяются на ценные бумаги иностранных эмитентов, которые осуществляют свою основную деятельность в России.