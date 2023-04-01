Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Болгария обратились к властям Евросоюза на фоне проблем со скопившимся украинским зерном. Страны призвали Брюссель изучить возможность закупки зерна на «гуманитарные нужды» и предоставить поддержку на ускорение развития транспортной инфраструктуры. Об этом сообщило The Associated Press.

Проблемы у стран возникли еще в январе. Импорт дешевого зерна с Украины создает проблемы для сельскохозяйственных отраслей шести стран Евросоюза — Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии, говорилось в совместном докладе этих государств.

В документе говорилось, что страны Евросоюза прилагают максимальные усилия, чтобы облегчить поставки сельскохозяйственной продукции с Украины, особенно зерновых культур. В частности, для таких товаров отменены таможенные пошлины. Одним из последствий этой политики стало значительное увеличение объемов зерна с Украины на рынках стран, которые с ней граничат.

Представители Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии заявляли, что ситуация требует срочного реагирования, так как сельхозпроизводители восточноевропейских стран уже пострадали из-за украинского конфликта — их издержки существенно выросли из-за увеличения цен на топливо, удобрения, электроэнергию.