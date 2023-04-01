$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Associated Press: пять стран ЕС призвали Брюссель купить у них скопившееся украинское зерно

Газета.Ruиещё 8

Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Болгария обратились к властям Евросоюза на фоне проблем со скопившимся украинским зерном. Страны призвали Брюссель изучить возможность закупки зерна на «гуманитарные нужды» и предоставить поддержку на ускорение развития транспортной инфраструктуры. Об этом сообщило The Associated Press.

Проблемы у стран возникли еще в январе. Импорт дешевого зерна с Украины создает проблемы для сельскохозяйственных отраслей шести стран Евросоюза — Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии, говорилось в совместном докладе этих государств.

В документе говорилось, что страны Евросоюза прилагают максимальные усилия, чтобы облегчить поставки сельскохозяйственной продукции с Украины, особенно зерновых культур. В частности, для таких товаров отменены таможенные пошлины. Одним из последствий этой политики стало значительное увеличение объемов зерна с Украины на рынках стран, которые с ней граничат.

Украина начала экспортировать зерно по новому маршруту

Представители Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии заявляли, что ситуация требует срочного реагирования, так как сельхозпроизводители восточноевропейских стран уже пострадали из-за украинского конфликта — их издержки существенно выросли из-за увеличения цен на топливо, удобрения, электроэнергию.

Переполнение местных рынков украинской продукцией также привело к недовольству фермеров.

Рынки,ЕС,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий