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57 минут назад

Какие страны «отказались» от доллара

Лера Букина

Страны все чаще отказываются от расчетов в долларах. В международной торговле уже начали использовать юани. На китайскую валюту готовы переходить, в частности, европейские союзники США. Издание «Комсомольская правда» разбиралось, какие государства приняли решение отойти от «американца».

Какие страны «отказались» от доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый сигнал поступил из Франции: в среду третья по величине национальная нефтяная компания Китая China National Offshore Oil Corporation и французская компания TotalEnergies заключили сделку по покупке-продаже сжиженного природного газа в юанях. Это первая подобная договоренность.

Кроме того, Бразилии и Китаю удалось договориться о переходе на торговлю в национальных валютах. Теперь эти страны вместо долларов будут использовать юани и реалы.

Россия также отказывается от доллара в международных расчетах. Москва и Пекин пришли к тому, что они будут торговать за национальные валюты – рубли и юани. Напомним, что в 2022 году товарооборот между Россией и Китаем увеличился до рекордного уровня в 170,5 млрд. долларов.

Кроме того, кабинетом министров Саудовской Аравии был утвержден меморандум о предоставлении королевству статуса партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ослабление влияния американской валюты в дальнейшем может быть выгодно остальному миру. Автор публикации подчеркнул, что, несмотря на сохранение долларом статуса мировой резервной валюты, страны-импортеры энергоресурсов в Восточной Европе и Южной Америке почувствуют себя легче.

Рынки,ШОС,
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