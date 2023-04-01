В России резко выросла стоимость бутылки пива

Средняя цена за пол-литровую бутылку пива выросла на 10% в сравнении с началом 2021 года в России. В выходные россияне покупают напиток на 30% чаще, чем по будням, говорится в исследовании аналитиков "Контур.Маркета", результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

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"За 2022 год пробили на 6% больше чеков с пивом, чем за 2021 год. Самые значительные пики продаж приходятся на выходные, а не на праздничные дни - это стабильная динамика покупок из года в год. Традиционно, по субботам и воскресеньям пива покупают примерно на 30% больше, чем в будни. При этом средняя цена за бутылку 0,5 л растет: по сравнению с началом 2021 года цена выросла на 10%", - сказал аналитик "Контур.Маркета" Дарья Жигалина.

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Эксперты "Контур.Маркета" проанализировали более 350 млн чеков за 2021 и 2022 годы и за январь-февраль 2023 года. Первые месяцы 2023 года показывают ту же динамику роста. Например, среди всех купленных в январе бутылок алкоголя 55% пришлось на пиво.

Маркировка пива

Участники пивного рынка, производители и импортеры, с 1 апреля 2023 года обязаны наносить коды маркировки на пивные кеги, которые предназначены для продажи пива в розлив в магазинах и заведениях общественного питания. Новые требования к маркировке введены постановлением правительства РФ, которое вступило в силу с 1 марта 2023.

"Пивоварни, которые сами разливают пиво по кегам, должны определиться, когда именно маркировать продукцию. Например, можно не маркировать кег, из которого пиво будут разливать по бутылкам и продавать в упакованном виде прямо в пивоварне - в этом случае надо маркировать каждую бутылку отдельно. Но производителю не всегда удается спрогнозировать, сколько именно кегов отгрузят в розничные точки, а какие кеги разольют по таре прямо в пивоварне", - поясняет эксперт сервиса "Контур.Маркировка" Оксана Леонова.

Эксперт "Контур.Маркета" по автоматизации работы с госсистемами в рознице и общепите Владимир Поздняков добавил, что работа с маркировкой товара в "Честном знаке" не освобождает от обязанности фиксировать оборот алкоголя в ЕГАИС, Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Со временем потребуется полная интеграция этих систем, чтобы избежать двойного учета, но на это нужно время: "Переход к полной интеграции ЕГАИС и "Честного знака" может продлиться до трех лет. Так что какое-то время магазинам, ресторанам и барам нужно будет подавать данные в обе системы госконтроля", - сказал он.