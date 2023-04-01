Bloomberg: "смещение" нефтяных рынков на восток привело к буму строительства танкеров

На фоне восстановления рынков стран Азии и появления новых нефтеперерабатывающих комплексов в мире наблюдается бум строительства нефтяных танкеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных судовых брокеров и аналитиков.

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По данным судового брокера Braemar, с начала 2023 года было заказано 38 танкеров среднего класса, это рекордный показатель как минимум с 2013 года. В Simpson Spence & Young заявили, что за весь прошлый год международные серийные номера — один из основных показателей заказов, — получил 31 танкер.

Как отмечает Bloomberg, резкий спрос на нефтетанкеры начался из-за «смещения» рынков из Европы в Азию и на Ближний Восток.

«Эта тенденция <...> сделала морские перевозки более прибыльными и ускорила строительство новых судов», — указано в статье.

В настоящее время морем перевозится более 200 млн барр. по сравнению со 177 млн барр. по сравнению с 2022 годом, подсчитали в Kpler Inc. Покупатели на восточном побережье США приобретают все больше топлива с Ближнего Востока и Азии, поскольку Европа мало что может предложить. По данным Bloomberg, эту тенденцию также усугубила российская военная операция на Украине, из-за которой спрос на перевозки топлива танкерами вырос до рекордных с 2013 года значений.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия якобы создает «теневой флот» нефтетанкеров для обхода грядущего эмбарго ЕС.