Украинское зерно вызвало недовольство в Европе

Наплыв зерна с Украины вызвал недовольство в странах Европы. Об этом пишет Bloomberg.

Журналисты отмечают, что приток украинского зерна вызвал снижение цен в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии. Из-за этого фермеры столкнулись с финансовыми проблемами.

Bloomberg утверждает, что политики в восточной части Евросоюза усомнились в своей поддержке Украины. В Польше и Словакии вскоре пройдут выборы, и властям необходимо успокоить фермеров, чтобы рассчитывать на их голоса.