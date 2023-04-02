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39 минут назад

Украинское зерно вызвало недовольство в Европе

Lenta.ru

Наплыв зерна с Украины вызвал недовольство в странах Европы. Об этом пишет Bloomberg.

Журналисты отмечают, что приток украинского зерна вызвал снижение цен в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии. Из-за этого фермеры столкнулись с финансовыми проблемами.

Bloomberg утверждает, что политики в восточной части Евросоюза усомнились в своей поддержке Украины. В Польше и Словакии вскоре пройдут выборы, и властям необходимо успокоить фермеров, чтобы рассчитывать на их голоса.

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Ранее сообщалось, что премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой купить у них скопившееся зерно с Украины. Власти пяти стран отметили, что из-за потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции снизилась, при этом цены на энергию и удобрения повышаются.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
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