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1 час назад

Цены в Польше рекордно выросли из-за инфляции

Lenta.ru

Высокая инфляция в Польше привела к стремительному росту цен на продукты питания в магазинах. Об этом сообщает польский портал Super Express.

Цены в Польше рекордно выросли
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Героем публикации стала женщина, которая во время уборки нашла чеки на продукты за 2019 год.

Журналисты проверили, сколько эти продукты стоят сегодня. Выяснилось, что сильнее всего подорожал сладкий перец, который стал стоить за четыре года в два раза больше. Теперь цена этого продукта достигает 22 злотых (398 рублей) за килограмм.

На втором месте по скачку цен оказались яйца, стоимость которых выросла с 4,99 (90 рублей) злотых до 7,99 (144 рубля) злотых. Помимо этого, в Польше сильно подорожали бананы, лук и картошка.

Ранее сообщалось, что в Польше в феврале зафиксирована рекордная за 26 лет инфляция — 18,4 процента. Уточняется, что сильнее всего выросли цены на продукты — 24 процента, энергоносители — 22,7 процента и транспортные услуги — 22 процента. Менее всего инфляция коснулась сектора здравоохранения, где она составила 10 процентов, и в сферу коммуникаций — 7,8 процента.

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