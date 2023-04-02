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1 час назад

Ряд стран анонсировали снижение добычи нефти

Илья Родин

Саудовская Аравия заявила, что до конца 2023 года снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом пишет РИА «Новости».

Ряд стран анонсировали сокращение добычи нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что это решение принято в качестве меры для поддержания стабильности рынка энергоресурсов.

В Минэнерго королевства пояснили, что сокращение добычи нефти будет происходить постепенно, с мая до конца 2023 года. Оно будет осуществляться в координации с государствами, входящими в ОПЕК и ОПЕК+.

В ведомстве уточнили, что мера предпринимается добровольно, она является дополнительной к ранее утвержденным квотам.

Уточняется, что к инициативе по добровольному сокращению добычи нефти во второй половине 2023 года присоединились Россия, Ирак, Кувейт и Оман.

В правительстве РФ заметили, что Россия, также как и Саудовская Аравия, снизит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, о поддержке инициативы заявили в Казахстане. В пресс-службе Минэнерго РК пояснили, что страна обязуется с мая и до конца года уменьшить добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки.

Рынки,ОПЕК,Правительство РФ,
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