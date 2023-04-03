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46 минут назад

Цены на нефть подскочили после сокращения добычи странами ОПЕК+

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Мировые цены на нефть выросла более чем на 5% после того, как ряд стран-членов ОПЕК+, в том числе Россия, объявили о сокращении добычи этого сырья, передает РИА Новости.

Цены на нефть подскочили после сокращения добычи странами ОПЕК+
Фото: ТАССТАСС

Как сообщается, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 7,12%, до $81,09 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 7,13%, до $85,59 за баррель. Накануне стало известно, что Саудовская Аравия добровольно снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с мая по конец текущего года. 2 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средней добычи февраля до конца 2023 года.

Ранее Reuters сообщало, что комитет ОПЕК+ на встрече 3 апреля не станет выносить рекомендацию об изменении действующего плана по добыче нефти. Изменения в политике альянса по добыче нефти пока маловероятны.

Рынки,Александр Новак,
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