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1 час назад

Курс евро превысил 87 рублей впервые с апреля 2022 года

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Курс евро в ходе торгов превысил отметку в 87 рублей впервые с 15 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро превысил 87 рублей впервые с апреля 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 10:51 по московскому времени стоимость европейской валюты выросла на 1,08 рубля, до 87,01 рубля.

Также рост ускорили юань и доллар. Первый дорожал на 14 копеек, до 11,57 рубля, а второй – до 79,55 рубля (на 81 копейку). Ранее их курсы достигали 11,52 рубля и 79,53 рубля соответственно.

В конце марта частный инвестор Федор Сидоров заявил, что рубль взял курс на ослабление. Он прогнозировал рост доллара до 80 рублей, а евро – до 85–86 рублей за единицу. Он связал это с окончанием налогового периода в РФ: сейчас компании-импортеры закупают валюты больше, чем продают.

Рынки,Федор Сидоров,Московская биржа,
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