Курс евро превысил 87 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс евро в ходе торгов превысил отметку в 87 рублей впервые с 15 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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В 10:51 по московскому времени стоимость европейской валюты выросла на 1,08 рубля, до 87,01 рубля.

Также рост ускорили юань и доллар. Первый дорожал на 14 копеек, до 11,57 рубля, а второй – до 79,55 рубля (на 81 копейку). Ранее их курсы достигали 11,52 рубля и 79,53 рубля соответственно.