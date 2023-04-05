Курс доллара на Мосбирже снизился до 79,41 рубля

Курс доллара на открытии торгов в среду снизился на 10,75 копеек по отношению к рублю и составил 79,41 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 45 копеек и составил 87,26 рубля. Курс юаня вырос на 0,8 копеек и составил 11,51 рубля.

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Ранее доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявлял газете "Известия", что курс евро может укрепиться до 90 рублей и выше из-за того, что европейская валюта на международном рынке "Форекс" укрепляется сильнее доллара. 22 марта экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько говорил о том, что рост курса евро не является трендом, и, скорее всего, представляет из себя "последний всплеск спроса".