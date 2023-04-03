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33 минуты назад

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Лера Букина

Во второй половине дня понедельника, 3 апреля, рубль теряет свои позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара преодолел отметку в 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

Курс доллара поднялся выше 78 рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По состоянию на 13:42 мск, курс американской валюты вырос на 41 копейку, до 78,01 рубля. Курс евро поднялся на 64 копейки, до 84,85 рубля. В моменте европейская валюта поднялась выше 85 рублей впервые с апреля прошлого года.

Ранее ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил «Коммерсанту», что российская валюта теряет свои позиции, в частности, из-за спроса со стороны импортеров.

Собеседники РБК заявляли, что на динамику курса рубля в ближайшей перспективе будут влиять апрельские объемы продаж валюты по бюджетному правилу.

В конце прошлого месяца курсы доллара, евро и юаня удерживались вблизи максимумов этого года в связи со слабыми нефтяными котировками.

Рынки,Андрей Кочетков,Коммерсант,Московская биржа,
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