Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Во второй половине дня понедельника, 3 апреля, рубль теряет свои позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара преодолел отметку в 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

По состоянию на 13:42 мск, курс американской валюты вырос на 41 копейку, до 78,01 рубля. Курс евро поднялся на 64 копейки, до 84,85 рубля. В моменте европейская валюта поднялась выше 85 рублей впервые с апреля прошлого года.

Ранее ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил «Коммерсанту», что российская валюта теряет свои позиции, в частности, из-за спроса со стороны импортеров.

Собеседники РБК заявляли, что на динамику курса рубля в ближайшей перспективе будут влиять апрельские объемы продаж валюты по бюджетному правилу.