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1 час назад

Цены на российскую нефть упали до минимума

Lenta.ru

По итогам марта средняя стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals упала до 47,85 доллара за баррель, что стало минимальным значением с ноября 2020 года, сообщает официальный сайт Минфина.

С начала года средняя цена барреля Urals составляет 48,92 доллара за баррель, год назад в тот же период она достигала 88,95 доллара. Отдельно за март стоимость Urals упала в 1,86 раза в годовом выражении.

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Цена на Urals резко снизилась после введения западных санкций. Страны G7, Евросоюз, Австралия, Норвегия и Швейцария установили потолок цен на уровне 60 долларов за баррель, а ЕС отдельно ввел эмбарго на морские поставки. В результате российским поставщикам пришлось изменять маршрут поставок, в том числе в Индию отправка сырья выросла в 22 раза.

Минфин определяет стоимость основного экспортного сорта Urals с помощью данных независимого ценового агентства Argus, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) и Федеральной таможенной службы (ФТС). При этом в январе министерство не исключало, что способ определения стоимости пересмотрят.

Снижение цен привело к сокращению нефтегазовых доходов бюджета, а кроме того, в январе-феврале текущего года профицит внешней торговли России упал в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом 2022-го. В феврале Минфин ожидал, что в марте объем недополученных нефтегазовых доходов составит 132,1 миллиарда рублей, актуальные данные и прогноз на апрель ведомство пока не публиковало.

Ранее сегодня министр финансов Антон Силуанов рассказал, что на фоне падения доходов Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году не пополнялся, поскольку цены на российские энергоресурсы в настоящее время «немного подкачали». В то же время он не исключил, что в дальнейшем конъюнктура изменится.

О проблемах с нефтегазовыми доходами свидетельствует и курс рубля, который на фоне действующих ограничений Центробанка практически полностью определяется объемом валютных доходов экспортеров. В начале апреля курсы доллара и евро превысили 78 и 85 рублей соответственно.

Рынки,Антон Силуанов,Банк России,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,Фонд национального благосостояния,ЕС,
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