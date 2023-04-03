ЦБ выпустит памятные золотые монеты «Георгий Победоносец»
Банк России выпустит памятные инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец». Номинал — 25, 100 и 200 рублей.
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
Монеты сделаны из золота 999 пробы. Тираж каждого номинала составляет 100 тыс. единиц.
На лицевой стороне изображён государственный герб, на оборотной — Георгий Победоносец. У монет ровный матовый металлический блеск.
Ранее сообщалось, что Центробанк выпустит памятную серебряную монету «Певец Ф.И. Шаляпин, к 150-летию со дня рождения» серии «Выдающиеся личности России».