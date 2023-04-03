Индексы Мосбиржи и РТС торговались разнонаправленно

Российский рынок завершил понедельник разнонаправленно. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,92% - до 2 473,32 пункта, при этом долларовый индекс РТС снизился на 0,8% - до 988,8 пункта.

Курс доллара за день вырос - на 1,16%, до 78,75 рубля, евро - на 1,62%, до 85,83 рубля, юань - на 0,16%, до 11,44 рубля.

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"Лучше рынка смотрелись представители нефтегазового сектора. Во многом неожиданное решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,16 млн баррелей в сутки вынесло котировки нефти в район $85. Слабость доллара к основным валютам также поддержала сырьевые цены", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был спокойным. Мартовский индекс экономической активности PMI в производственном секторе еврозоны оказался чуть лучше ожиданий, в то время как аналогичный показатель по США, напротив, уступил прогнозным значениям.

Рынок акций

Лидером роста на российском фондовом рынке оказались акции российского автопрома, прежде всего, группы "Соллерс" (+36%) и группы "ГАЗ" (+15%), вероятно, в ожидании какой-либо государственной поддержки перспективных проектов компании, предполагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Также росли акции ВТБ (+8,9%), так как банк уже объявил о возобновлении публикации финансовой отчетности по итогам 2022 года.

Лидерами снижения оказались акции "Фосагро" (-3,5%) "в связи с наступлением даты закрытия реестра для получения дивидендов", поясняет Мильчакова. Без новостей подешевели депозитарные расписки "Циан" (-1,4%) и акции лесопромышленной группы "Сегежа" (-1,2%).

Рынок 4 апреля

Во вторник, 4 апреля, умеренно позитивная динамика на российском рынке может сохраниться, считает Бахтин. С учетом слабости рубля и одновременного ценового взлета в "черном золоте" в фокусе внимания останутся бумаги отечественных нефтяных компаний, добавляет эксперт.

Ожидается публикация февральских статданных - индекса цен производителей (PPI) еврозоны и числа открытых вакансий на рынке труда (JOLTS). Московская биржа в этот день отчитается о торговых оборотах за март.

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 4 апреля - 2 420-2 520 пунктов, по курсу доллара - 76,7-78,7 рубля.