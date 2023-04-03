Аналитики объяснили ослабление рубля вопреки росту цен на нефть окончанием налогового периода, пишет РБК.

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По данным экспертов, на ослабление валюты также повлияли сделки по продаже иностранным бизнесом активов в России и корректировка требований Центробанка к обязательным резервам в "недружественных" валютах.

Ранее сообщалось, что объем задолженности на розничном рынке электроэнергии (РРЭ) в России поднялся на 32,4 млрд рублей в 2022 году, достигнув отметки в 321,9 млрд рублей.

Энергосбытовые компании увеличивают свои долги, так как на них также ложатся долги потребителей. Все это может спровоцировать банкротство из-за невыполнения обязательств по оплате на оптовом рынке.