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53 минуты назад

Аналитики объяснили ослабление рубля вопреки росту цен на нефть

Газета.Ruиещё 2

Аналитики объяснили ослабление рубля вопреки росту цен на нефть окончанием налогового периода, пишет РБК.

Аналитики объяснили ослабление рубля вопреки росту цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным экспертов, на ослабление валюты также повлияли сделки по продаже иностранным бизнесом активов в России и корректировка требований Центробанка к обязательным резервам в "недружественных" валютах.

Ранее сообщалось, что объем задолженности на розничном рынке электроэнергии (РРЭ) в России поднялся на 32,4 млрд рублей в 2022 году, достигнув отметки в 321,9 млрд рублей.

Энергосбытовые компании увеличивают свои долги, так как на них также ложатся долги потребителей. Все это может спровоцировать банкротство из-за невыполнения обязательств по оплате на оптовом рынке.

В АКРА добавили, что увеличение потребления электроэнергии в России в этом году может составить от -1,5% до 0% по сравнению с показателем прошлого года. Все это может быть следствием отложенного влияния антироссийских санкций.

Рынки,Банк России,
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