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Экономист Киселев: расширение НАТО может привести к взлету доллара

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К повышению доллара до 100 рублей за единицу может привести любое значимое событие, включая вступление Финляндии в НАТО. Об этом URA.RU рассказал доктор экономических наук, профессор школы бизнеса «Синергия» Максим Киселев.

Экономист: расширение НАТО может привести к взлету доллара
© РИА Новости

«По доллару и евро мы подобрались к уровням, которых не было почти год. Все что угодно может привести к росту курса до 100. Сейчас на рынке перестали работать нормальные законы спроса и предложения. Например, курс может взлететь на фоне обострения ситуации из-за вступления Финляндии в НАТО или решения провести мирные переговоры с Украиной. Слабое рыночное равновесие на нашем рынке могут пошатнуть как позитивные, так и негативные события», — сказал Максим Киселев.

По его словам, для текущего роста валюты нет обоснованных фундаментальных причин. «Цены на нефть штурмуют новые максимумы, а это, по идее, должно, наоборот, сдерживать рост доллара и евро. Единственная причина, которая может объяснить столь резкий взлет — чисто спекулятивная. Дело в том, что с внутреннего валютного рынка в последний год ушло значительное число игроков. Поэтому стало несложно нарушить рыночное равновесие: чем меньше покупателей и продавцов, тем проще сдвинуть рынок вверх или вниз», — объяснил эксперт.

Ранее доллар достиг 78 рублей. Последний раз такой курс можно было наблюдать 20 апреля 2022 года.

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