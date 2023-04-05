Экономист: расширение НАТО может привести к взлету доллара

«По доллару и евро мы подобрались к уровням, которых не было почти год. Все что угодно может привести к росту курса до 100. Сейчас на рынке перестали работать нормальные законы спроса и предложения. Например, курс может взлететь на фоне обострения ситуации из-за вступления Финляндии в НАТО или решения провести мирные переговоры с Украиной. Слабое рыночное равновесие на нашем рынке могут пошатнуть как позитивные, так и негативные события», — сказал Максим Киселев.