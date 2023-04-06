В Китае предрекли крах доллару

«США вводят санкции против отдельных лиц, компаний и стран, по своему усмотрению и по щелчку изгоняют их с мирового рынка. Но это еще не все. Теперь Соединенные Штаты указывают странам и компаниям, с кем те могут торговать, а с кем — нет», — уточнил Ло.