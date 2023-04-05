Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти стало «ударом под дых» для авторитета США. Об этом пишет Global Times (GT).

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Отмечается, что решение ОПЕК+ продемонстрировало ослабление способности американских властей манипулировать важными политическими решениями других стран, «несмотря на мощные геополитические инструменты в их руках».

По словам автора материала, что в нефтяной сфере грабительская политика Соединенных Штатов вызывает всеобщее осуждение.

"В качестве примера можно привести вытеснение российского черного золота с европейского рынка поставок, направленное на освобождение места для собственных энергоресурсов", — считает

Профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун в качестве привел вытеснение российского черного золота с европейского рынка поставок, которое было направлено на освобождение места для собственных энергоресурсов.