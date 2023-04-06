$79.50+0.1487.10+0.37
53 минуты назад

Курс доллара поднялся до ₽80

Лера Букина

Рубль в четверг утром усиливает падение к основным иностранным валютам. Курс доллара поднялся до 80 впервые с 18 апреля 2022 года, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 9:38 мск, курс доллара достиг 80,07, поднявшись на 23 копейки. Курс евро торгуется по 87,44 рубля (+14 копеек).

Ранее инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с РИА Новости предупредил о том, что курс доллара достигнет отметки в 80 рублей. Он отмечал, что ослабление рубля обусловлено оттоком капитала, дефицитом российского бюджета, а также сужающимся сальдо торгового баланса.

Экономист Дмитрий Прокофьев ранее заявил «Комсомольской правде», что в настоящее время власти РФ нуждаются в дешевом рубле, так как он позволит увеличить доходы бюджета и компенсировать расходы.

Накануне Банк России установил официальный курс доллара на уровне 79,49 рубля, а курс евро — на уровне 87,09 рубля. После этого курс европейской валюты преодолел отметку в 87 рублей впервые с апреля 2022 года (+37 копеек).

Рынки,Дмитрий Прокофьев,Сергей Суверов,Банк России,Московская биржа,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий