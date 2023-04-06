Рубль в четверг утром усиливает падение к основным иностранным валютам. Курс доллара поднялся до 80 впервые с 18 апреля 2022 года, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 9:38 мск, курс доллара достиг 80,07, поднявшись на 23 копейки. Курс евро торгуется по 87,44 рубля (+14 копеек).

Ранее инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с РИА Новости предупредил о том, что курс доллара достигнет отметки в 80 рублей. Он отмечал, что ослабление рубля обусловлено оттоком капитала, дефицитом российского бюджета, а также сужающимся сальдо торгового баланса.

Экономист Дмитрий Прокофьев ранее заявил «Комсомольской правде», что в настоящее время власти РФ нуждаются в дешевом рубле, так как он позволит увеличить доходы бюджета и компенсировать расходы.