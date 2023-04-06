В Польше анонсировали скорое решение проблемы экспорта зерна

Варшава и Киев в ближайшее время решат проблему экспорта зерна. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, передает «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что вчера, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Варшаву с официальным визитом. В частности, он встретился с главой Польши Анджеем Дудой и обсудил вопрос экспорта зерна.

Это подтвердил Мюллер. По его словам, на встрече Зеленский и Дуда обсудили вопросы, связанные с экспортом зерна с территории Украины.

«Дословно в ближайшее время, в ближайшие несколько дней будут выработаны механизмы, которые сдержат экспорт зерна, который до сих пор подрывал продовольственный рынок в нашей стране», — сказал Мюллер.

Одним из таких решений станет транзит украинского зерна через Польшу без разгрузки на территории Польши. Таким образом он сразу будет попадать в третьи страны, отметил Мюллер.