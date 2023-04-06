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1 час назад

В Польше анонсировали скорое решение проблемы экспорта зерна

Елена Прошина

Варшава и Киев в ближайшее время решат проблему экспорта зерна. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, передает «Прайм».

В Польше анонсировали скорое решение проблемы экспорта зерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что вчера, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Варшаву с официальным визитом. В частности, он встретился с главой Польши Анджеем Дудой и обсудил вопрос экспорта зерна.

Это подтвердил Мюллер. По его словам, на встрече Зеленский и Дуда обсудили вопросы, связанные с экспортом зерна с территории Украины.

«Дословно в ближайшее время, в ближайшие несколько дней будут выработаны механизмы, которые сдержат экспорт зерна, который до сих пор подрывал продовольственный рынок в нашей стране», — сказал Мюллер.

Одним из таких решений станет транзит украинского зерна через Польшу без разгрузки на территории Польши. Таким образом он сразу будет попадать в третьи страны, отметил Мюллер.

Ранее польские фермеры выразили протест по поводу ввоза в страну украинского зерна, предназначенного на экспорт, но оседающего в республике. Также они жаловались на плохое качество продовольствия.

Рынки,Петр Мюллер,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,
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