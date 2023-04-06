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26 минут назад

Курс евро превысил в обменниках 100 рублей

News.ru

Курс евро в обменниках Москвы превысил 100 рублей, сообщает корреспондент NEWS.ru. В частности, такой курс установлен в обменнике Фора-Банка в ТЦ «Ереван Плаза».

Курс евро превысил в обменниках 100 рублей
Фото: ТАССТАСС

В ходе торгов на Мосбирже курс евро превысил 89 рублей впервые с 14 апреля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18:01 мск, евро поднимался до 89,05 рубля (+2,01%).

Экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Михаил Беляев ранее заявил, что курс национальной валюты зависит от общего состояния экономики. По его словам, из-за пассивности отечественных предпринимателей российская экономика стоит на паузе, что приводит к падению курса.

Финансист оценил снижение курса рубля к доллару

По его словам, к концу апреля курс может составить 82–84 рубля за доллар.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил NEWS.ru, что курс рубля сильно зависит от продажи валютной выручки экспортерами, которая сейчас резко снизилась, от чего российская национальная валюта значительно ослабла. Он подчеркнул, что уход иностранных инвесторов также негативно сказывается на состоянии рубля.

Существенным и наименее прозрачным фактором ослабления рубля является вывод капитала уходящими из России иностранными компаниями, заявил экс-министр. Нечаев добавил, что в период инвестиционной привлекательности Россия за 2000–2021 годы получила только прямых иностранных инвестиций около $650 млрд.

Рынки,Михаил Беляев,Андрей Нечаев,Фора-банк,Московская биржа,
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