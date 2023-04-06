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1 час назад

Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров

Елена Прошина

Стоимость майских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров
Фото: 

На открытии торгов газ в Европе стоил 507 долларов за тысячу кубометров. В течение дня стоимость топлива колебалась от 483 до 515 долларов. По итогам торгов газ в Европе находился на уровне в 489,5 долларов, показав снижение в 2,6%. В среду он стоил 502,4 доллара за тысячу кубометров.

С конца 2022 года биржевые цены на газ в Европе показали значительное снижение. Еще в марте прошлого года он стоили почти 3900 долларов за тысячу кубометров, но в марте 2023 года они опускались уже до 450 долларов. Предполагается, что на снижение стоимости газа в Европе оказали влияние теплая и ветреная погода, экономические меры и достаточные запасы в подземных хранилищах. Несмотря на это цены на топливо в ЕС вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений.

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