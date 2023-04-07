В пятницу утром, 7 апреля, российская валюта активно снижается к основным иностранным валютам. В частности, она упала к юаню – курс китайской национальной валюты впервые с 21 апреля 2022 года превысил 12 рублей, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 09:06 мск, юань рос на 1,78%, до 12,01 рубля. К 09:10 мск данная валюта замедлила рост до 11,97 рубля (+1,44%). Курс доллара повысился на 1,23 рубля, до 82,37 рубля, а евро – на 1,07 рубля, до 90,1 рубля.

Сегодня курс евро на Мосбирже преодолел отметку в 90 рублей впервые с 14 апреля 2022 года. 6 апреля Банк России повысил официальные курсы доллара и евро больше чем на один рубль – до 80,67 и 88,13 рубля соответственно.

По словам экспертов «Интерфакс-ЦЭА», ослабление рубля частично может иметь спекулятивный характер.