В пятницу утром, 7 апреля, российская валюта активно снижается к основным иностранным валютам. В частности, она упала к юаню – курс китайской национальной валюты впервые с 21 апреля 2022 года превысил 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 09:06 мск, юань рос на 1,78%, до 12,01 рубля. К 09:10 мск данная валюта замедлила рост до 11,97 рубля (+1,44%). Курс доллара повысился на 1,23 рубля, до 82,37 рубля, а евро – на 1,07 рубля, до 90,1 рубля.
Сегодня курс евро на Мосбирже преодолел отметку в 90 рублей впервые с 14 апреля 2022 года. 6 апреля Банк России повысил официальные курсы доллара и евро больше чем на один рубль – до 80,67 и 88,13 рубля соответственно.
По словам экспертов «Интерфакс-ЦЭА», ослабление рубля частично может иметь спекулятивный характер.
В компании FreedomFinance Global заявили «Известиям», что курс российской валюты мог снизиться по ряду причин. В частности, как указали там, это могло произойти из-за фактора времени. В фирме подчеркнули, что начало месяца нередко оказывается временем для коррекции курса рубля вниз. Другой фактор, как отметили в FreedomFinance Global, – объявление Минфина РФ о падении продаж иностранной валюты в 1,5 раза с 7 апреля по 6 мая по сравнению с предыдущим периодом.