Россиянам дали советы по продаже валюты

Сейчас стоит продавать валюту тем, кто купил ее дешевле 60-70 рублей. Советы россиянам дали опрошенные РИА Новости эксперты.

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Уточняется, что в пятницу, 7 апреля, был резкий скачок курса доллара к рублю, однако днем курс упал ниже закрытия четверга. Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев подчеркнул, что разворот рубля вверх в пятницу совпал с публикацией предварительного отчета Минфина по бюджету за первый квартал — из него следует, что в марте «профицит бюджета составил 180 миллиардов рублей».

Старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин заявил, что продажа долларов сейчас выглядит наиболее оправданной стратегией для тех, кто покупал доллар по 60-70 рублей.