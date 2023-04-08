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1 час назад

Россиянам дали советы по продаже валюты

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Сейчас стоит продавать валюту тем, кто купил ее дешевле 60-70 рублей. Советы россиянам дали опрошенные РИА Новости эксперты.

Россиянам дали советы по продаже валюты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что в пятницу, 7 апреля, был резкий скачок курса доллара к рублю, однако днем курс упал ниже закрытия четверга. Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев подчеркнул, что разворот рубля вверх в пятницу совпал с публикацией предварительного отчета Минфина по бюджету за первый квартал — из него следует, что в марте «профицит бюджета составил 180 миллиардов рублей».

Старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин заявил, что продажа долларов сейчас выглядит наиболее оправданной стратегией для тех, кто покупал доллар по 60-70 рублей.

Ослаблению курса доллара нашли объяснение

Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что в последние месяцы курс рубля меняется по двум причинам: рост импорта и сокращение экспортной выручки. По словам министра, курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению.

Рынки,Антон Силуанов,Алексей Михеев,Банк ВТБ,
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