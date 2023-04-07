На торгах Московской биржи днем в пятницу, 7 апреля, курс доллара превысил 83 рубля впервые за последние 12 месяцев. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс евро на торгах 7 апреля поднимался выше 91 рубля.
Аналитик УК «Первая» Дмитрий Постоленко ранее заявил, что рубль падает к доллару и евро на фоне восстановления импорта и снижения экспортной выручки. На курсы повлиял и спрос со стороны банков, восстанавливающих позиции после выплаты по евробондам РФ.
По словам Постоленко, поддержать рубль могут цены на нефть - ожидается, что рост начнется после решения членов ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 1,16 миллиона баррелей в сутки с мая и до конца года.