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43 минуты назад

Курс доллара превысил 83 рубля

Мария Иванова

На торгах Московской биржи днем в пятницу, 7 апреля, курс доллара превысил 83 рубля впервые за последние 12 месяцев. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро на торгах 7 апреля поднимался выше 91 рубля.

Аналитик УК «Первая» Дмитрий Постоленко ранее заявил, что рубль падает к доллару и евро на фоне восстановления импорта и снижения экспортной выручки. На курсы повлиял и спрос со стороны банков, восстанавливающих позиции после выплаты по евробондам РФ.

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По словам Постоленко, поддержать рубль могут цены на нефть - ожидается, что рост начнется после решения членов ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 1,16 миллиона баррелей в сутки с мая и до конца года.

Рынки,Дмитрий Постоленко,Московская биржа,
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