На торгах Московской биржи днем в пятницу, 7 апреля, курс доллара превысил 83 рубля впервые за последние 12 месяцев. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро на торгах 7 апреля поднимался выше 91 рубля.

Аналитик УК «Первая» Дмитрий Постоленко ранее заявил, что рубль падает к доллару и евро на фоне восстановления импорта и снижения экспортной выручки. На курсы повлиял и спрос со стороны банков, восстанавливающих позиции после выплаты по евробондам РФ.