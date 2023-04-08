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1 час назад

Венгрия ужесточает контроль за зерном с Украины

ТАССиещё 4

Венгрия решила ужесточить контроль за транзитными перевозками по своей территории зерна с Украины, чтобы убедиться, что оно действительно попадает в страны назначения, а не остается на рынках Центральной Европы. Об этом сообщил в субботу министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, предложивший также восстановить в Евросоюзе таможенные пошлины и количественные ограничения на украинское зерно.

Венгрия ужесточит контроль за зерном с Украины
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

Глава Минсельхоза отметил, что эти меры необходимы в целях зашиты интересов европейских фермеров, терпящих убытки в результате поставок на местные рынки украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам. Надь заявил, что "Европейская комиссия сказала нет общему восстановлению таможенных пошлин на украинскую сельскохозяйственную продукцию" и поэтому Венгрия выступает с инициативой "восстановить, по крайней мере временно, таможенные пошлины и количественные ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур".

Украина начала экспортировать зерно по новому маршруту

"Кроме того, страна продолжит усиливать контроль над импортом, уделяя особое внимание транзитным партиям, чтобы убедиться, что предназначенные для транзита товары действительно покидают страну", - указал министр в письменном заявлении, распространенном его ведомством.

Рынки,Иштван Надь,Еврокомиссия,ЕС,
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