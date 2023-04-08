Венгрия ужесточит контроль за зерном с Украины

Венгрия решила ужесточить контроль за транзитными перевозками по своей территории зерна с Украины, чтобы убедиться, что оно действительно попадает в страны назначения, а не остается на рынках Центральной Европы. Об этом сообщил в субботу министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, предложивший также восстановить в Евросоюзе таможенные пошлины и количественные ограничения на украинское зерно.