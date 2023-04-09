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22 минуты назад

Экономист объяснил небывалый запас золота у Украины

News.ru

Золотовалютные резервы Киева остаются прежними, поскольку участие в боевых действиях обеспечивается из кредитных ресурсов западных стран, пояснил в разговоре с NEWS.ru экономист Михаил Беляев. При этом он заверил, что когда-то Украине все-таки придется выплачивать внешнюю задолженность.

Экономист объяснил небывалый запас золота у Украины
Фото: News.ruNews.ru

Золотовалютный резерв был на Украине, но если он не расходовался, то фактически остался в том виде до начала боевых действий. Определенные регионы могут существовать на своих ресурсах. Обеспечение боевых действий осуществляется на кредитных ресурсах Запада, а значит, золотовалютные резервы просто не затрагивались. Те, которые были, они фактически и остались, но это не значит, что так будет вечно, — заявил Беляев.

Также, по словам экономиста, Украине придется возвращать не только кредитные объемы, но и проценты, накопившиеся со времен их использования.

Потребуется выплачивать внешнюю задолженность и проценты по кредитам, так что все равно придется расходовать золотовалютные резервы. Если сейчас статистически зафиксирован максимальный показатель, это не значит, что так будет продолжаться бесконечно, — заключил Беляев.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что золотовалютные резервы Украины составляют более $30 млрд. По его словам, это является максимальным показателем за последние 10 лет.

Рынки,Олег Устенко,Михаил Беляев,
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