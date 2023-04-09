Экономист объяснил небывалый запас золота у Украины

Золотовалютный резерв был на Украине, но если он не расходовался, то фактически остался в том виде до начала боевых действий. Определенные регионы могут существовать на своих ресурсах. Обеспечение боевых действий осуществляется на кредитных ресурсах Запада, а значит, золотовалютные резервы просто не затрагивались. Те, которые были, они фактически и остались, но это не значит, что так будет вечно, — заявил Беляев.