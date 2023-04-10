Рубль на открытии торгов в понедельник укрепился к доллару

Рубль на открытии торгов Московской биржи в понедельник укрепился к доллару на 40,75 копейки, подорожал к евро на 78,75 копейки, а к юаню остался без изменений.

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Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в понедельник укрепилась к доллару на 40,75 копейки, до 80,72 рубля, подорожала к евро на 78,75 копейки, до 88,13 рубля, а к юаню остался без изменений – на уровне 11,812 рубля, передает ТАСС.