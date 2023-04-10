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42 минуты назад

Рубль на открытии торгов в понедельник укрепился к доллару, подорожал к евро, а к юаню остался без изменений

Деловая газета "Взгляд"

Рубль на открытии торгов Московской биржи в понедельник укрепился к доллару на 40,75 копейки, подорожал к евро на 78,75 копейки, а к юаню остался без изменений.

Рубль на открытии торгов в понедельник укрепился к доллару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в понедельник укрепилась к доллару на 40,75 копейки, до 80,72 рубля, подорожала к евро на 78,75 копейки, до 88,13 рубля, а к юаню остался без изменений – на уровне 11,812 рубля, передает ТАСС.

В прошлую пятницу доллар и евро на Московской бирже достигли максимумов с апреля 2022 года.

Рынки,Московская биржа,
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