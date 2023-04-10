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1 час назад

Объявлен запуск нового вида торгов акциями на Мосбирже

Лера Букина

Директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин объявил о запуске с 10 апреля платформы по внебиржевой торговле акциями без листинга, передает РБК.

Мосбиржа запустит новый вид торгов акциями
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он пояснил, что в самом начале на ней представят бумаги семи локальных компаний, не выходивших с листингом на биржу. Доступ к платформе предоставят всем российским брокерам, однако торгуемые инструменты будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Для выхода на платформу есть условия: все допускаемые компании должны быть публичными (то есть ПАО и АО), а также иметь раскрытую отчетность по МСФО.

По словам Блохина, с первого торгового дня будут доступны обыкновенные акции ПАО «Нител» (производитель электроники), обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (оптико-электронное приборостроение),

обыкновенные акции ПАО «Удмуртнефть», обыкновенные и привилегированные акции «Обьнефтегазгеологии», обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Новошип» (судоходство), обыкновенные акции ПАО «Уфаоргсинтез» и обыкновенные акции ПАО «Фортум» (энергетика).

Он отметил, что до конца года рассмотрят возможность допуска еще нескольких десятков российских компаний.

Собеседник не исключил допуска в будущем иностранных бумаг. Вместе с тем он подчеркнул, что по ним сформируют отдельные требования для входа на площадку.

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Основными участниками торгов станут российские частные инвесторы, уточнил Блохин. На платформе не будут устанавливать минимальный и максимальный размер лота, заверил собеседник.

Ранее сообщалось, что объем вторичных торгов облигациями на Московской бирже вернулся к уровню декабря 2021 года и составил ₽1,02 трлн.

Рынки,Борис Блохин,КМЗ им. С. А. Зверева,Московская биржа,
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