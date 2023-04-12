Финансист спрогнозировал повышение стоимости доллара к 1 мая

Финансовый аналитик Михаил Васильев заявил, что динамика курса доллара к майским праздникам будет зависеть от цен на нефть, геополитической ситуации, в частности, кризиса на Западе, а также данных по расходам и дефициту бюджета. Подобный сценарий повышения стоимости валюты эксперт спрогнозировал в интервью агентству «Прайм», напомнив, что 11 апреля доллар стоил около 82,2 рубля.

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«Основными факторами ослабления рубля стали сокращение поступлений от экспорта из-за санкций и слабости сырьевых цен, восстановление импорта, увеличение спроса на валюту со стороны иностранных компаний, которые продают активы в России», — уточнил Васильев.

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Кроме того, по мнению аналитика, ослабление российской валюты является одним из главных проинфляционных рисков. С начала года доллар вырос к рублю на 16 процентов. При этом потребительские цены, по данным Росстата, поднялись всего на 1,6 процента.

Велика вероятность, что импортеры в ближайшие месяцы будут переносить возросшие издержки в потребительские цены. И в случае закрепления доллара выше 80 или повышенных недельных данных по инфляции Центробанк может в конце апреля повысить ключевую ставку до 7,75 процента.

Аналитик спрогнозировал, что в базовом сценарии к 1 мая ожидается возврата пары доллар рубль в диапазон 75-80. При этом в качестве рискового сценария Михаил Васильев назвал падение нефтяных цен Brent. Это может случиться из-за обострения финансового кризиса на Западе и дальнейшего замедления мировой экономики. В таком случае возможно закрепление доллара к 1 мая в диапазоне 80-85 рублей за доллар.

Наиболее оптимистичный сценарий предполагает рост нефтяных цен Brent к 90 долларам за баррель и выше, сокращение дисконта российской нефти Urals к Brent. В таком случае вероятен виток укрепления рубля к 1 мая до 70-75 за доллар, заключил Васильев.