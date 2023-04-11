Эксперты указали на «вымывание» молодежи с рынка труда

Результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанного на данных Росстата, свидетельствуют о сокращении за год числа трудящихся россиян в молодом возрасте (до 35 лет) на 1,33 млн человек, передает РБК.

За основу был взят период с декабря 2021 года по декабрь 2022-го. Ранее столь значительное уменьшение числа работников в возрасте до 35 лет было зафиксировано лишь по итогам пандемийного 2020 года (1,34 млн человек).

В итоге к концу минувшего года количество молодых работников на рынке труда составило 21,5 млн человек, или 29,8% всех занятых, что является минимумом за все время.

Больше всего сократилось число работников в возрасте от 25 до 29 лет — на 724 тыс. человек. В материале говорится, что данная категория молодых специалистов является важной для экономики. Это обусловлено тем, что эти люди уже получили опыт работы, но при этом обладают высокой трудовой мобильностью, отмечается в исследовании. Речь идет о категории граждан, которые родились в кризисный период 1993–1997 годов.