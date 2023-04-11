Курс биткоина вырос до максимума с июня 2022 года

Во вторник утром курс биткоина впервые с 1 июня прошлого года превысил отметку в $30,3 тыс. За сутки стоимость криптовалюты увеличилась на $2 тыс., что составляет 7%. По данным CoinGecko, на 9:05 мск, BTC торгуется на уровне в $29,9 тыс. Об этом сообщает РБК.

В то же время другие криптовалюты выросли в цене не так значительно. Стоимость Ethereum (ETH) увеличилась на 3,5%, до $1,91 тыс., BNB (BNB) — на 4,6%, до $327, Polygon (MATIC) — на 3,2%, до $1,13. Курс Cardano (ADA) поднялся на 4,7%, до $0,40, а Ripple (XRP) — на 2,7%, до $0,51.

На фоне такого роста было ликвидировано 29 тыс. позиций трейдеров на общую сумму $166 млн. Большинство из них были короткими. По мнению CEO Cryptorg Андрея Подоляна, биткоин движется в рамках третьей глобальной волны роста, а ближайшая его цель — $30 тыс. — $32 тыс. Эксперт считает, что другая криптовалюта также должна вырасти в этот период.