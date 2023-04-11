Статистика Банка России показала, что в пятницу, 7 апреля, ЦБ продал иностранную валюту на сумму в 3,8 млрд рублей. Об этом пишет РБК.

Это связано с операциями по поручению Минфина в рамках бюджетного правила, которое позволяет сгладить доходы бюджета. В то же время рубль, до этого уже слабевший на протяжении нескольких последних дней, ускорил падение и достиг почти годового минимума в более чем 83,4 за доллар. Однако в середине дня рубль внезапно стал укрепляться и закончил торги на отметке 81,1 за доллар.

Аналитики рассматривали возможность, что резкий рост курса доллара к рублю мог быть обусловлен действиями одного продавца. В пятницу курс достиг отметки 83,5, но затем резко упал до уровня 82 после публикации предварительных результатов бюджета за первый квартал 2023 года Министерством финансов. Профицит бюджета достиг 180 млрд рублей в марте, благодаря повышенным налоговым выплатам. Некоторые аналитики связывали резкое укрепление рубля не с этими новостями, а с появлением на рынке нового игрока, способного повлиять на тренд.