$79.50+0.1487.10+0.37

ЦБ сократил продажи валюты в день падения рубля до 83 за доллар

14

Статистика Банка России показала, что в пятницу, 7 апреля, ЦБ продал иностранную валюту на сумму в 3,8 млрд рублей. Об этом пишет РБК.

Это связано с операциями по поручению Минфина в рамках бюджетного правила, которое позволяет сгладить доходы бюджета. В то же время рубль, до этого уже слабевший на протяжении нескольких последних дней, ускорил падение и достиг почти годового минимума в более чем 83,4 за доллар. Однако в середине дня рубль внезапно стал укрепляться и закончил торги на отметке 81,1 за доллар.

Аналитики рассматривали возможность, что резкий рост курса доллара к рублю мог быть обусловлен действиями одного продавца. В пятницу курс достиг отметки 83,5, но затем резко упал до уровня 82 после публикации предварительных результатов бюджета за первый квартал 2023 года Министерством финансов. Профицит бюджета достиг 180 млрд рублей в марте, благодаря повышенным налоговым выплатам. Некоторые аналитики связывали резкое укрепление рубля не с этими новостями, а с появлением на рынке нового игрока, способного повлиять на тренд.

Евро вернулся к отметке в 90 рублей

Однако, согласно новой статистике Банка России, продажа 3,8 млрд рублей юаней в тот день соответствовала планам ЦБ на апрель-май.

14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий