Ценам на нефть пообещали падение

Цены на нефть, вероятно, упадут ниже 80 долларов за баррель, даже несмотря на недавнее решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи, считает руководитель глобального отдела исследований сырьевых товаров в CitiGroup Эд Морс. Его слова приводит агентство Bloomberg.

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По его словам, восстановление экономики Китая идет медленнее, чем ожидалось, а перспектива экономического спада на Западе подрывает спрос. Кроме того, инвесторы могут недооценивать потенциальный рост добычи в Ираке и Венесуэле, который способен частично компенсировать сокращение со стороны ОПЕК+.