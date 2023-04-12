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16 минут назад

Замглавы Минфина Колычев: «справедливый курс рубля крепче текущего»

Илья Родин

Замглавы Минфина Владимир Колычев пояснил, что курс рубля должен быть выше текущего. Вместе с тем, добавил он, те или иные отклонения для плавающего курса вполне нормальны, пишет РИА «Новости».

В Минфине оценили ситуацию с курсом рубля
Фото: ТАССТАСС

По оценке Минфина, уточнил Колычев, «справедливый курс [рубля] крепче, чем текущий». Тем не менее, отметил он, для плавающего курса национальной валюты нормально отклоняться от соответствующих уровней то вверх, то вниз.

Замглавы ведомства заметил, что в 2022 году курс рубля значительно укрепился, а в этом - чрезмерно снизился.

По его словам, предсказать, когда курс снова начнет расти, не представляется возможным, так как это зависит от целого ряда факторов, не имеющих отношения к бюджетной политике Минфина.

Ранее глава ведомства Антон Силуанов сообщил, что в ближнесрочной перспективе ожидает повышение курса национальной валюты.

Рынки,Владимир Колычев,Антон Силуанов,
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